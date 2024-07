Stadt prüft aktuell Vorschlag Unterschriften gegen Altstadt-Poller

Info

Wer sich an der Petition „Die Zufahrt zum Schwanenplatz muss offen bleiben“ beteiligen möchte, findet die Unterschriftenlisten laut Jürgern Wunderlich in den Praxen am Schwanenplatz sowie in der Schwanenapotheke. Ziel der Petition ist ein Bürgerantrag nach Paragraf 25 der Gemeindeordnung.