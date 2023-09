Unternehmertag in Hilden Große Weltpolitik im kleinen Hilden

Der Ukraine-Krieg, die Spannungen zwischen Taiwan und China, Erinnerungen an den Giftgasangriff in Syrien vor zehn Jahren – am Donnerstagnachmittag ist die Weltpolitik zu Gast in Hilden. Christoph Heusgen spricht beim Unternehmertag im Gewerbepark-Süd an der Hofstraße. Der ehemalige Berater von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt den mehr als 150 Gästen Einblicke in die Entwicklungen während seiner diplomatischen Laufbahn – und bewertet Perspektiven der aktuellen Lage.