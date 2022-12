Weltstars in Hilden Unicef-Gala zieht Zuschauer in ihren Bann

Knapp fünf Stunden zogen die Künstler die Zuschauer in ihren Bann – erstmals in ihrer Geschichte war die Gala nicht ausverkauft, ein paar wenige Sitze blieben frei. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf, die direkt an das Kinderhilfswerk überwiesen werden, dürften sich trotzdem sehen lassen. Sie gehen in diesem Jahr laut Heribert Klein an Projekte für ukrainische Kinder. In den vergangenen knapp 40 Jahren hat „Mr. Unicef“ rund neun Millionen Euro an Spenden akquiriert, erklärte er kürzlich, davon allein 1,4 Millionen durch die künstlerische Aktion „Ein Herz für Unicef für Kinder in Not“, den Großteil jedoch durch die Galas in Hilden und Neuss. Klein finanziert die Veranstaltungen durch Sponsoren, die Eintrittsgelder spendet er Unicef.