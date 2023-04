Polizei in Hilden ermittelt Unfallflucht in einem Parkhaus und an der Friedenstraße

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Unfallfluchten Anfang der Woche in Hilden. Im ersten Fall hat ein Unbekannter am Montag, 24. April, an der Friedenstraße einen weißen VW Beetle beschädigt. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug gegen 12.15 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 12 abgestellt. Als sie gegen 18.15 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Stoßfänger fest, teilte die Kreispolizei am Donnerstag mit. Die Beamten schätzen den Schaden auf mehrere hundert Euro.