Kratzer auf Beifahrerseite Unfallflucht auf Parkplatz eines Supermarktes

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Gerresheimer Straße in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Sie teilt mit, dass am Donnerstag, 25. Juli, dort zwischen 17 und 17.30 Uhr ein Opel Astra beschädigt wurde. Die Fahrerin des Autos habe bei ihrer Rückkehr aus dem Geschäft einen Kratzer auf der Beifahrerseite entdeckt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Hinweise nimmt die Wache in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen.