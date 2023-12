Vorfälle in Hilden Unfallfluchten auf Discounter- und Baumarkt-Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Unfallfluchten in Hilden. Die erste ereignete sich am Freitag, 8. Dezember, gegen 8.30 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Gerresheimer Straße 95. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer eines grauen Renault Megane mit einer Städtekennung für die Stadt Berlin (B-) sein Auto nur wenige Minuten abgestellt, als er bei seiner Rückkehr einen frischen Unfallschaden an der hinteren Beifahrerseite fest. „Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen“, erklärte eine Behördensprecherin. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hundert Euro.