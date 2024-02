Verkehr in Hilden Unfallflucht am Bruchhauser Kamp

Am Bruchhauser Kamp in Hilden hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einem parkenden Mercedes Benz. Wie die Polizei berichtet, wurde die Stoßstange des Autos beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe. Der Fahrer hatte den Wagen am Abend des 31. Januar in Höhe der Hausnummer 29 abgestellt und den Schaden am folgenden Morgen gegen 6 Uhr entdeckt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen.