Radfahrerin von Lastwagen erfasst Unfall mit Todesfolge auf der Gerresheimer Straße

Tödlicher Unfall in Hilden: Um kurz nach 11 Uhr wurde am Donnerstag (8. August) eine Radfahrerin auf der Kreuzung Nordring/Gerresheimer Straße von einem Lastwagen erfasst. Nach Angaben der Polizei soll die Radfahrerin eine rote Ampel missachtet haben, unmittelbar darauf kam es zu Kollision. Der Unglücksort musste gesperrt werden. Wer aus dem Stadtzentrum in Richtung Autobahn fahren wollte, musste über den Nordring und den Westring ausweichen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang waren gegen 14 Uhr immer noch nicht abgeschlossen.