Reanimation und Unfall mit Radfahrer in Hilden Zwei Einsätze innerhalb weniger Minuten an Gabelung

Zu gleich zwei Einsätzen an der Gabelung sind am frühen Dienstagabend Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gerufen worden. Zunächst rückte ein Löschzug mit Drehleiter und Rettungswagen aus, um in einem Wohnhaus einen Bewohner in einer der oberen Etagen zu reanimieren, hieß es vor Ort. Wie es ihm oder ihr geht, stand zunächst nicht fest.