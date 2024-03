Verkehr in Hilden Unfallflucht an Telleringstraße

Nach einer Unfallflucht in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen: Ein Unbekannter beschädigte bei einem misslungenen Fahrmanöver an der Telleringstraße in Höhe der Hausnummer 1 einen grauen Mercedes der A-Klasse. Der Halter des Autos entdeckte am Dienstag, 26. März, gegen 17 Uhr einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Kotflügel sowie an der hinteren linken Felge. Das Fahrzeug hatte er am Tag zuvor gegen 19 Uhr in der Parkbucht abgestellt. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf 2000 Euro. Für sachdienliche Hinweise können sich Zeugen mit der Polizeiwache in Hilden unter der Telefonnummer 02103 8986410 in Verbindung setzen.