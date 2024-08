Zeugen beobachten Kollision Unfall mit Fahrerflucht am Weidenweg

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf 1300 Euro. Sie berichtet, dass am Freitag, 26. Juli, ein grauer Kombi am Weidenweg in Hilden in ein Gebüsch fuhr und bei diesem misslungenen Fahrmanöver einen VW Touran, der auf einem Parkplatz dahinter abgestellt worden war, an der Front touchierte. Zeugen beobachteten den Unfall, der sich um 20.30 Uhr ereignete. Ihrer Beschreibung nach hat der Unfallverursacher ein südländisches Erscheinungsbild. Der junge Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiwache in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer 02103 8986410 entgegen.