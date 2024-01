Verkehr in Hilden und Haan Unfallflucht am Krankenhaus

Auf dem Parkplatz des St. Josefs Krankenhauses in Hilden wurde am Dienstag, 9. Januar, zwischen 8 und 12.20 Uhr ein weißer Toyota von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Fahrerin des beschädigten Wagens stellte nach ihrer Rückkehr zum Parkplatz frische Unfallschäden an der rechten Beifahrertür des Autos fest. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise unter der Telefonnummer 02103 8986410.