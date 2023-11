Polizei im Einsatz Verfolgungsjagd auf der Autobahn 3 endet mit schwerem Unfall

Gegen 14.45 Uhr war der Mann in Fahrtrichtung Arnheim unterwegs. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen forderte eine Polizeistreife in Höhe der Tank- und Rastanlage Ohligser Heide ihn zum Anhalten auf. Der Fahrer missachtete jedoch die Zeichen, beschleunigte sein Fahrzeug stark und flüchtete. Ab dem Autobahnkreuz Hilden fuhr er ununterbrochen auf dem Standstreifen weiter und streifte an der Anschlussstelle Mettmann beim Überholen das Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers. Durch die Berührung verlor der 25-Jährige die Kontrolle über den Mercedes. Das Auto überschlug sich und kam auf Höhe der Ausfahrt auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wo er notoperiert wurde.