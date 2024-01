Schule in Hilden und Haan Zeugnistelefon ist ab Freitag wieder erreichbar

Nicht jeder Schüler erwartet diesen Termin mit großer Vorfreude: Am Freitag, 26. Januar, gibt die Halbjahreszeugnisse. Aus diesem Anlass bietet das Schulamt für den Kreis Mettmann – neben den Sorgentelefonen von Städten und sozialen Einrichtungen – wieder das Zeugnistelefon an. Am Freitag, Montag und Dienstag (26., 29. und 30. Januar) können Eltern und Schüler von 10 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr dort vor allem rechtliche Fragen klären, teilt das Büro des Landrates mit. In den Telefonaten könnte es zum Beispiel um die Klärung einer möglicherweise ungerechten Notengebung oder um Fragen zur weiteren Schullaufbahn gehen.