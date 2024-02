Landesamt veröffentlicht Zahlen Haaner verdienen deutlich mehr als Hildener

Warum ist am Ende des Gehalts immer noch so viel Monat übrig? Diese Frage stellen sich in Zeiten, in denen vor allem die Waren des täglichen Bedarfs spürbar teurer geworden sind, immer mehr Menschen. Im Januar lag die Inflation in Deutschland bei 2,9 Prozent. Das war nach Angaben des Online-Portals Statista zwar die niedrigste Rate seit drei Jahren, aber eben eine weitere Verteuerung.