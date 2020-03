Hilden/Haan : Städte unterstützen Unternehmen mit Bündel von Maßnahmen

Hilden/Haan Steuererleichterungen, Stundung von Zahlungen, Info-Pakete – mit verschiedenen Angeboten wollen Hilden und Haan ihrer Wirtschaft helfen.

Der Hildener Wirtschaftsförderer und sein Team wollen lokale Firmen in dieser Situation so gut wie möglich unterstützen. „Die verschiedenen Branchen greifen stark ineinander. Wir müssen sicherstellen, dass alle Bereiche erhalten bleiben. Nur so kann unsere Gesamtwirtschaft in einer späteren Phase wieder gut funktionieren.“ Wichtige Informationen zum Beispiel zu Kurzarbeit oder Kreditmöglichkeiten hat die Wirtschaftsförderung bereits jetzt unter www.wirtschaft.hilden.de zusammengestellt. Die Haaner Wirtschaftsförderung hat das auf ihrer Homepage (www.haan.de/wirtschaft) ebenfalls getan.