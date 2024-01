Wichtige Termine in Hilden und Haan Darauf können wir uns 2024 freuen

Bereits im Januar beginnt der Sitzungskarneval, und darauf freuen sich die Karnevalisten schon seit vielen Wochen. Wenn am Donnerstag, 8. Februar, dann der Straßenkarneval startet, werden aber nicht nur die Narren unterwegs sein. Dann feiern viele Hildener und Haaner, die nicht in Gesellschaften organisiert sind, gemeinsam Karneval. Altweiber werden die Rathäuser gestürmt, und auch die Waldkaserne dürfte wieder fallen. Höhepunkt in Haan wird der Familienzug am Sonntag sein. Durch Hilden schlängelt sich einen Tag später der Rosenmontagszug. Die Partys während der tollen Tage in Hilden finden seit Langem erstmals wieder in der Stadthalle statt. Prinzessin Hildania Manuela I. und Prinz Hildanus Aljoscha I. regieren in der Itterstadt unter dem Motto „Hand in Hand bereit für die jecke Zeit“ – unterstützt durch Kinderprinzessin Patrizia mit ihrem Prinzen Marcel. In Haan konnte sich leider weder ein Hoppeditz noch ein Kinderprinzenpaar für die Session finden. Die närrische Zelle hat sich deshalb vorerst aus dem Karneval zurückgezogen.