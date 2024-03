Verkehr in Hilden Grundschüler erhalten Lernheft für die Radfahrausbildung

Ein wachsendes Aufkommen an Fahrzeugen prägt vor allem in den Städten den Verkehr. Gerade für Kinder können die daraus entstehenden unübersichtlichen Situationen auf der Straße gefährlich werden. Um ihre Sicherheit zu verbessern, durchlaufen alle Grundschüler eine Radfahrausbildung. In diesem Jahr wurde eine Auflage von 4350 Arbeitsheften für die Kinder im Kreis Mettmann produziert. Per Tablet oder Smartphone können die Schüler im Buch vorgestellte Lernspiele durchgehen oder Erklärvideos abrufen. Das richtige Verhalten im Straßenverkehr soll auf diese Weise möglichst spielerisch erlernt werden. Eine digitale Lernerfolgskontrolle zeigt den Kindern, ob die Aufgaben richtig gelöst wurden.