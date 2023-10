Nach der angekündigten Schließung Hildener und Haaner kämpfen um ihre Kliniken

Der Schock sitzt auch am Donnerstag noch tief: „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen“, erklärt Michael (Name von der Redaktion geändert). Der 48-Jährige arbeitet am Hildener St.-Josefs-Krankenhaus und hat am Mittwoch erfahren, dass die Klinik zum 31. Januar 2024 schließen soll. „Wir sind mit dem Gefühl in die Versammlung gegangen, dass nun die endgültige Schließung des Haaner Krankenhauses verkündet wird und wir in Hilden die Mitarbeiter irgendwie bei uns aufnehmen müssen“, sagt er. „Dass auch Hilden schließen muss, hatte niemand auf dem Schirm. Es sind viele Tränen geflossen – und fließen immer noch.“