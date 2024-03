Erneuerbare Energien in Hilden und Haan Zahl der Photovoltaik-Anlagen steigt deutlich

Noch deutlicher fiel der Zuwachs übrigens in Haan aus. Aus 490 Anlagen Ende des Jahres 2022 wurden binnen zwölf Monaten 761 – dies bedeutet einen Anstieg um 55,3 Prozent. Tatsächlich waren in der Gartenstadt die Zuwachsraten in den vergangenen Jahren noch deutlicher als in Hilden. Sie lagen in der Regel zwischen 17 und 30 Prozent.