Krankenhaus-Schließungen in Hilden und Haan Hier geht es um Menschenleben

Die Ankündigung von Kplus schlägt ein wie eine Bombe und schockiert alle Hildener und Haaner – aber auch die anderen Städte werden unter der angekündigten Schließung, wenn sie denn tatsächlich so kommt, immens leiden. Denn die Patienten müssen auf die umliegenden Kliniken verteilt werden. Das dürfte die Krankenhäuser in Wuppertal, Langenfeld, Mettmann, Benrath und auch die Uniklinik in Düsseldorf vor große Probleme stellen: Wie sollen die zusätzlichen Patienten versorgt werden?