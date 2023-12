Freizeit in Hilden und Haan Knotenpunkte sollen Radfahrer ans Ziel bringen

Die ersten Beschilderungen dieser Art sind für das kommende Jahr geplant, kündigt Bündnis 90/Die Grünen an. Außerdem sollen bei dieser Gelegenheit Mängel an der bestehenden Beschilderung behoben werden. Von einer Fahrt in die richtige Richtung spricht Annerose Rohde, Kreistagsmitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus. Sie geht davon aus, dass es Radfahrern zukünftig leichter fallen wird, die Sehenswürdigkeiten der Region anzusteuern. Der Kreis hoffe nicht nur, die Zahl der auswärtigen Gäste und Übernachtungen durch diese Maßnahme zu erhöhen, sondern auch die Einwohner vermehrt mit dem Rad für Ausflüge zu animieren und das Auto dafür stehen zu lassen.