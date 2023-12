Hochwasser in NRW Einsatzkräfte aus Hilden und Haan kämpfen gegen Hochwasser

Gut möglich, dass auch in den kommenden Tagen Rettungskräfte aus dem Kreis Mettmann an den Flüssen in Nordrhein-Westfalen im Einsatz sein werden. So werden beispielsweise für Oberhausen bis zum Ende des Jahres durchgehende Regenfälle prognostiziert. Die Prognose für den Nordosten des Bundeslandes, also der Region der Weserzuflüsse, sieht kaum optimistischer aus. Das DLRG im Kreis Mettmann war übrigens schon am vergangenen Freitag im Einsatz.