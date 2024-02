Kriminalität in Hilden und Haan Einbrecher steigen über Türen in Wohnungen ein

Unbekannte haben die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hoffeldstraße in Hilden heimgesucht. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter am Samstag, 10. Februar, zwischen 8.30 und 20.30 Uhr über die Tür in die Wohnung in der vierten Etage ein. Erbeutet wurden Bargeld und Schmuck. Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02103 8986410 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.