Bildung in Hilden und Haan Das sind unsere beliebtesten Schulen

Rund 600 Schülerinnen und Schüler werden ab Sommer nicht mehr die Grundschule, sondern eine weiterführende Schule in Hilden besuchen, in Haan sind es knapp 300. Beide Städte haben nun die vorläufigen Anmeldezahlen vorgestellt. Dabei kristallisiert sich heraus, dass in Hilden eine Schule eine besonders große Steigerung im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet und deshalb eine weitere Eingangsklasse einrichten muss. In Haan wird sogar über zwei zusätzliche fünfte Klassen nachgedacht. Noch sind allerdings nicht alle Kinder versorgt.