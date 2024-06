Heimatliebe-Leserumfrage Das Eigenheim bleibt ein Grundbedürfnis

So ändern sich die Zeiten: Wer früher die Internetportale der großen Immobilienmakler aufgerufen hat, um ein Haus zu kaufen, konnte sich immer sicher sein, eine ganze Liste voller interessanter Angebote zu finden. Wer heute bei einem der Marktführer auf die Suche gehen will, erhält stattdessen Hilfsangebote für den Verkauf des eigenen Hauses oder die Suche nach geeigneten Mietern. Beim Hausverkauf, so wird geworben, könne man bei entsprechender Unterstützung bis zu 13 Prozent mehr Geld erzielen. Genau das, was all jene, die als Hauskäufer „auf der anderen Seite“ stehen, nun so gar nicht gebrauchen können.