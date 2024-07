Hilden und Haan bieten Senioren hohe Lebensqualität Hier können die Alten noch gut leben

Jeder vierte Einwohner Hildens ist mindestens 65 Jahre alt. Der Trend hin zu einer Stadt der Senioren wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken, denn die Gruppe der 55- bis 64-Jährigen ist mit einem Anteil von 17 Prozent an der Gesamtbevölkerung in der Itterstadt besonders stark vertreten. Zum Vergleich: 9400 Menschen dieser Altersgruppe stehen 8700 Minderjährige gegenüber. Dieselbe Entwicklung lässt sich in Haan beobachten, mit ebenfalls 17 Prozent in dieser Altersgruppe. Der zweithöchste Anteil entfällt in der Gartenstadt auf Menschen, die 75 Jahre und älter sind (14 %).