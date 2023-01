Ausflugsziele in Hilden und Haan Das sind die Sehenswürdigkeiten in Hilden und Haan

Ob die Altstadt, die Natur rund um Menzel- und Elbsee, Gruiten Dorf oder die größte Kirmes im Bergischen Land – der Kreis Mettmann wirbt für Ausflugsorte und Veranstaltungen in Hilden und Haan. Wir haben die interessantesten Ziele in unserer Bilderstrecke zusammengestellt.

Und wir starten mit der Natur rund um Elb- und Menzelsee an der Stadtgrenze zu Düsseldorf. Dort sind über 70 verschiedene Wasservogelarten zu Hause. Und auch wenn beide Seen offiziell zu Düsseldorf gezählt werden, nutzen viele Hildener und Haaner die Erholungsmöglichkeiten direkt am Westring.