„Auf ein Wort“ von Kurt Erlemann Die Neugier ist ein Motor

Jesus konnte das; er hatte eine eindrucksvolle Präsenz: Sah er Not, erbarmte er sich und half. Ärgerte ihn etwas, machte er seinem Unmut spontan Luft. Außerdem zeigte er den Menschen, wo ihre Wurzeln sind und woraufhin es sich zu leben lohnt. Er erinnerte sie an Gottes Verheißungen für ein gutes Leben, er machte sie neugierig auf das, was von Gott noch zu erwarten sei. Er öffnete ihnen in einprägsamen Gleichnissen und staunenswerten Wundern Fenster zum Himmel. „Geht nicht, gibt‘s nicht bei Gott“, lautete seine Botschaft. Wer auf ihn vertraut, kann seine Gegenwart angstfrei gestalten. „Am Ende wird alles gut“ ist auch eine Botschaft Jesu. Selbst wenn wir mitunter in großer Sorge leben, heißt das: Gott kann selbst aus dem Tod neues Leben schaffen – so unglaublich das klingt. Das macht mir Mut und macht mich neugierig, auch wenn es mir mal nicht so gut geht.