Arbeitslosenquote sinkt in Hilden und steigt in Haan Arbeitsmarkt trotzt schwächelnder Konjunktur

Aktuell 6,3 Prozent bedeuten den niedrigsten Wert in Hilden seit Dezember vergangenen Jahres. In Haan ist die Entwicklung hingegen schlechter. 1041 Arbeitslose sind die höchste Zahl in allen Monaten seit Mai vergangenen Jahres. Im April waren es noch 1023 Arbeitslose. Die Quote stieg damit von 6,3 auf 6,4 Prozent.