Arbeitsmarkt in Hilden und Haan Zahl der Arbeitslosen im Oktober gestiegen

In Hilden sind aktuell 1922 Menschen arbeitslos. Gegenüber September stieg die Zahl der Betroffenen um 65 und gegenüber dem Vorjahresmonat um 103. Die Arbeitslosenquote stieg von 6,1 auf 6,3 Prozent (Vorjahr: 6,0 Prozent) und bewegt sich damit unter dem Kreis-Schnitt. Und auch in Haan ist der Anteil an Menschen ohne Arbeit geringer als in der Region. Der Anstieg von 993 Personen im September auf 998 lässt die Quote von 6,1 auf 6,2 Prozent ansteigen. Vor einem Jahr lag sie noch bei 5,9 Prozent.