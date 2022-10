Brand in Hilden : Plakat vor Corona-Teststation angezündet

Ein Plakat wurde vermutlich vorsätzlich angezündet. Foto: Polizei Mettmann

Hilden Nach einem brennenden Plakat vor einem Corona-Testzentrum in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Eine Streifenwagenbesatzung hatte das Feuer am Montag gegen 23.30 Uhr am Kreisverkehr Gerresheimer Straße/ Richard-Wagner-Straße entdeckt.

Die Polizisten konnten den Brand schnell selbstständig löschen.

Die Polizei geht davon aus, dass das Plakat vorsätzlich angezündet worden ist. Durch das geschmolzene Plastikplakat wurde auch ein Stück Rasen entzündet. Weiterer Schaden entstand nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.