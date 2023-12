Polizei in Hilden sucht Zeugen Unbekannter soll Jugendliche auf Schulweg vergewaltigt haben

„Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Jugendliche gegen 7.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Stichweg an der Händelstraße/Ecke Karlrobert-Kreiten-Straße unterwegs“, erklärte eine Polizeisprecherin. Dort sei ihr von einem Mann der Weg versperrt worden, sie musste deswegen von ihrem Rad absteigen. „Unvermittelt soll ihr der Mann dann ins Gesicht geschlagen haben“, so die Sprecherin weiter. Anschließend habe der Täter sie betäubt und in ein Waldstück nahe der Autobahnbrücke der A3 an der Straße „Am Flausenberg“ (im Bereich Bibelskirch) verschleppt, wo sie wieder zu sich gekommen sei.