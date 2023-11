Verkehr in Hilden Unbekannter fährt Radfahrer an und flüchtet

Hilden · Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Radfahrer im Straßenverkehr gefährdet. Zwei Unfälle ereigneten sich in den letzten Tagen in Hilden, und in beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

28.11.2023 , 15:47 Uhr

Radfahrer sind im Winter besonders gefährdet. Foto: dpa-tmn/Uli Deck

Zwei Zehnjährige, die auf ihren Fahrrädern unterwegs waren, wurden am Freitag, 24. November, auf der Gerresheimer Straße von einem gold-schwarzen Auto touchiert. Der etwa 40-jährige Fahrer beging eine Unfallflucht und wird von der Polizei so beschrieben: dunkelbrauner Vollbart, kurzrasierte Haaren, dunkler Hauttyp. Der Vorfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 71. Das Auto mit goldenen Felgen entfernte sich in Richtung Berliner Straße. Die Polizei ermittelt noch in einer anderen Unfallflucht. Am Montag kollidierte gegen 22.45 Uhr ein Radfahrer mit einem Auto, das von der Hülsenstraße auf Ellerstraße abbog. Der etwa 30-Jährige überstand die Kollision augenscheinlich unverletzt und entfernte sich vom Unfallort. Der Radfahrer soll etwa 1,75 Meter groß sein und hatte einen Dreitagebart. Er trug dunkle Arbeitskleidung mit einer Kapuze. Wer etwas zu den Unfallfahrern sagen kann, soll sich bitte bei der Polizei melden. Hinweise nehmen die Beamten in Hilden unter Telefon 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

(elk)