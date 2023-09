Unfallflucht in Hilden Unbekannter beschädigt Range Rover am Hildorado

Hilden · Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am vergangenen Samstag am Hildorado an der Grünstraße in Hilden.

11.09.2023, 16:43 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Hildorado. Foto: dpa/Fabian Strauch

Auf dem Parkplatz am Hildorado an der Grünstraße in Hilden wurde am vergangenen Samstag ein weißer Range Rover beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, teilte die Polizei mit. An dem Auto entstand ein Lackschaden, dessen Reparaturkosten auf rund 800 Euro geschätzt werden. Der Unfall muss zwischen 15 und 18.40 Uhr geschehen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Telefonnummer 02103 898-6410 rund um die Uhr entgegen. Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, betont die Polizei. Solche Taten sollte unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110) gemeldet werden.

(elk)