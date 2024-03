Unfallflucht in Hilden Unbekannter beschädigt Porsche und flüchtet

Hilden · Die Besitzerin hatte ihren Wagen am Donnerstagabend an der Augustastraße in Hilden abgestellt. Am nächsten Morgen entdeckte sie einen Unfallschaden an ihrem Auto.

11.03.2024 , 15:21 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Wie ein Sprecher berichtet, hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Donnerstag, 7. März, und Freitag, 8. März, an der Augustastraße in Hilden ein anderes Auto beschädigt. Die Fahrerin eines grauen Porsche Cayenne stellte ihr Auto am Donnerstag gegen 17.30 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 28 ab. Als sie am nächsten Morgen gegen 8.55 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange. „Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen“, erklärt der Behördensprecher weiter. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei möchte wissen, wer etwas zu der Unfallflucht sagen könnte. Hinweise nehmen die Beamten in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

(RP)