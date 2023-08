Unfallflucht in Hilden Unbekannter beschädigt Porsche

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, bei der ein Porsche in Hilden beschädigt worden ist. Wie die Beamten mitteilen, stand das Auto in der Zeit von Freitagmittag, 25. August, bis Samstagvormittag, 26. August, an der Hegelstraße. Die Fahrerin des schwarzen Porsche Macan hatte ihr Fahrzeug gegen 14.25 Uhr in Höhe der Hausnummer 5 in Fahrtrichtung Forstbachstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt, erklärte eine Polizeisprecherin. Am nächsten Tag sei sie gegen 11.40 Uhr zurückgekehrt und habe einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite festgestellt. „Der Schaden war vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug entstanden. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher entfernt“, so die Sprecherin. Hinweise an Telefon 02103 898-6410.