Zwei Unfallfluchten in Hilden Unbekannter beschädigt Oldtimer und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Unfallfluchten in Hilden. Im ersten Fall hat ein Unbekannter ein Auto auf dem Parkplatz der Klinik im Park an der Hagelkreuzstraße beschädigt. Die Halterin des grauen VW Eos stellte ihr Auto am Montag, 19. Februar, um 8.40 Uhr in Höhe der Hausnummer 37 ab. Als sie um 18.05 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihr Auto an der linken Seite beschädigt wurde, erklärte eine Polizeisprecherin: „Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.“ Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen hohen dreistelligen Betrag.