Brand in Hilden Unbekannte zünden Müllcontainer an

Hilden · Nach zwei Müllcontainer-Bränden am vergangenen Sonntag in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Den ersten Brand hatten Anwohner gegen 1.45 Uhr an der Hoffeldstraße entdeckt.

28.11.2022, 15:06 Uhr

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben mehrere Müllcontainer an der Hoffeldstraße angezündet. Foto: Polizei Kreis Mettmann