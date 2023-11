Kriminalität in Hilden Unbekannte stehlen zwei Motorräder aus Tiefgarage

Der habe die Maschinen am Mittwoch gegen 15 Uhr zuletzt in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses an der Marie-Colinet-Straße 12 gesehen. Am nächsten Morgen gegen 5.25 Uhr stellte er das Verschwinden fest. „Bei den Motorrädern handelt es sich um eine schwarze Honda CB10000RA und um eine schwarze Yamaha MT-07. Der Zeitwert wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt“, berichtet der Polizeisprecher weiter.