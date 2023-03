Hilden Unbekannte stehlen Motorrad aus Tiefgarage

Die Tat muss sich in der Zeit vom 20. bis zum 24. März ereignet haben, wie die Polizei angibt. Demnach sollen bisher unbekannte Täter eine in einer Sammeltiefgarage an der Richard-Wagner-Straße 60 abgestellte Reiseenduro der Marke BMW auf bislang unbekannte Weise entwendet haben. Das erst etwa drei Jahre alte Motorrad soll mit einem Lenkradschloss verschlossen auf einem Fahrzeugstellplatz abgestellt gewesen sein. Die Enduro ist mit einigen Extras, wie einem Vario Koffer, einem Sturzbügel, dem Navigator 6 sowie einer Adventure-Frontscheibe ausgestattet, teilt die Polizei weiter mit. Das metallic-grau lackierte Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen ME - UW 59 und hat einen Wert von mehr als 20.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hilden unter Telefon 02104 / 898 6410 zu melden.