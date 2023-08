Auto war mit „Keyless Go“ ausgestattet Unbekannte stehlen Auto von geschlossenem Garagenhof

Der Fahrer hatte das Auto am Montag, 21. August, gegen 20.30 Uhr auf dem geschlossenen Garagenhof seines Einfamilienhauses an der Straße „Schönholz“. abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 6 Uhr stellte er den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. „Wie das Fahrzeug, das mit ,Keyless Go‘ ausgestattet ist, gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen“, erklärte ein Polizeisprecher. Den Wert des Fahrzeugs gibt er mit rund 20.000 Euro an.