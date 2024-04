Erneuter Vorfall in Hilden Unbekannte klauen erneut Bronzefigur von Grab

Nicht nur in Hilden werden Figuren von Friedhöfen gestohlen. Die Polizei in Dormagen im Rhein-Kreis Neuss hat in dieser Woche ebenfalls einen Zeugenaufruf in dieser Sache gestartet: „Die Kriminalpolizei in Dormagen ermittelt aktuell in drei Fällen wegen des Diebstahls von Heiligenfiguren auf dem Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße in Dormagen-Horrem. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Figuren in der Zeit von Sonntag, 31. März, bis Montag, 8. April zum Teil von den Grabsteinen abmontiert und anschließend entwendet.“