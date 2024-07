Polizei in Hilden sucht Zeugen Unbekannte klauen am Elbsee ein Motorrad

Hilden · Wer hat etwas gesehen? Am Sonntagabend ist am Elbsee in Hilden ein Motorrad gestohlen worden. Der Besitzer war nur kurz in der Gegend unterwegs.

22.07.2024 , 14:11 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Schon wieder ist ein Motorrad in Hilden verschwunden. Die Tat ereignete sich am Sonntagabend, 21. Juli, am Elbsee. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, stellte der 51 Jahre alte Besitzer seine graue Kymco Xciting 500 gegen 19.20 Uhr auf dem Parkplatz an dem See im Hildener Norden (Straße: Schalbruch) ab. Als er gegen 20.20 Uhr wieder zurückkam, war das Motorrad verschwunden. Das Zweirad ist etwa zehn Jahre alt und hat ein Bergheimer Kennzeichen (BM-). Der Mann alarmierte die Polizei. Der Zeitwert des Motorrads beträgt laut den Beamten ungefähr 4000 Euro. Die Einsatzkräfte suchten sofort nach dem Motorrad, allerdings ergebnislos. Sie leiteten ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen ein und schrieben die Kymco zur internationalen Fahndung aus. Die Ermittler suchen Zeugen: Hinweise zu verdächtigen Personen oder Angaben zum aktuellen Standort des Motorrads nimmt die Polizei in Hilden unter Telefon 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

(tobi)