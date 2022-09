Täter nehmen Desinfektionsmittel mit : Unbekannte brechen in Hildener Corona-Testzentrum ein

Unbekannte sind in den Container eingebrochen (Archivbild aus dem Jahr 2020). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Wer hat etwas gesehen? In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in das Corona-Testzentrum am Hildorado eingebrochen. Sie haben unter anderem Desinfektionsmittel mitgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruch in das Corona-Testzentrum am Hildorado sagen können.

Wie die Beamten mitteilen, sind die bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag, 22. September in den Container auf dem Schwimmbad-Parkplatz an der Grünstraße in Hilden eingestiegen.

„Hierzu brachen sie das Schloss des Containers auf, wodurch sie sich Zugang in das Testzentrum verschafften“, erklärte ein Polizeisprecher am Freitag: Der oder die Unbekannten durchsuchten den Test-Container nach Wertgegenständen und entwendeten Laptops, Bargeld und Desinfektionsmittel.