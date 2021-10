Hilden : Unbekannte brechen in Autoteile-Laden ein

Unbekannte brechen in Autoteile-Laden ein

Hilden Nach einem Einbruch bei einem Autoteile-Spezialisten an der Straße „Auf dem Sand“ sucht die Polizei nach den Tätern. Ermittlungen zufolge hatte sich die Tat um 3.51 Uhr ereignet, als drei Unbekannte mit einem hellblauen Ford Fiesta auf das Firmengelände fuhren.

Um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, schlugen die Täter eines der Schaufenster ein. Nur wenige Minuten später sollen die Unbekannten wieder in ihren Ford eingestiegen und davon gefahren sein. Etwa eineinhalb Stunden später wurde der Einbruch der Polizei gemeldet. Die daraufhin eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb aber erfolglos. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch unklar, was die Täter entwendet hatten. Vor Ort sicherte die Polizei Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise zu den drei Unbekannten, dem Fahrzeug oder Einbruch geben kann, meldet sich bei der Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410.