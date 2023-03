Bäckerei in Hilden Polizei fahnden nach Einbrechern

Hilden · In der Nacht zu Samstag haben sich zwei noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Verkaufsräume der Bäckerei Schüren am Ladepark für E-Autos am Hildener Nordpark verschafft. Als gegen 0.30 Uhr Reinigungskräfte ihrer Arbeit nachgehen wollten, stießen sie auf die Einbrecher, die in einen nahegelegenen Wald flüchteten.

27.03.2023, 16:19 Uhr

Die Täter konnten entkommen. Die Höhe der Beute ist nicht bekannt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Die hinzugerufene Polizei fahndete mit Spürhund und Polizeihubschrauber. Leider konnten die Täter etwa 1,80 Meter großen Täter mit schmaler Statur entkommen. Zur Tatzeit trugen sie eine graue/schwarze Jacke, eine blaue Jeans, schwarze Schuhe sowie eine Skimaske. Die Beamten stellten ein Brecheisen sicher. Die Höhe der Beute ist unbekannt. Hinweise an Tel. 02103 / 898-6410.

(isf)