Gerät funktionierte nicht mehr Unbekannte besprühen Blitzer am Westring

Unbekannte haben den mobilen Blitzer des Kreises am Westring in Hilden mit grüner Farbe besprüht und dadurch beschädigt. Nicht zum ersten Mal, wie Kreissprecherin Katharina Krause erklärt. „Eine gleichartige Besprühung mit Farbe erfolgte zum Beispiel an diesem Standort zuletzt am 24. März“, erzählt sie. Also nur wenige Tage zuvor. Die Polizei ist eingeschaltet.