Unfallflucht in Hilden Unbekannter beschädigt parkendes Auto vor Sparkasse

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Montag, 18. September an der Dagobertstraße in Hilden. Die Fahrerin eines schwarzen BMW 320i hatte ihr Fahrzeug gegen 12.35 Uhr links neben der Zufahrt zur Sparkasse am Fahrbahnrand geparkt. Der Fahrer eines silbernen Fahrzeuges bog vom Kundenparkplatz nach rechts in Richtung Lindenstraße ein, touchierte den BMW und fuhr weiter. Die Polizei schätzt Schaden auf mehrere hundert Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 02103 898-6410.