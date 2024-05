Unfallfluchten in Hilden Unbekannte beschädigen Autos an Klotzstraße und fliehen

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Unfallfluchten, die sich am Donnerstag, 16. Mai, in Hilden ereigneten. Der Fahrer eines grauen VW Golf hatte sein Auto gegen 0 Uhr an der Klotzstraße auf Höhe der Hausnummer 22 abgestellt. Um 14.30 Uhr kehrte er zurück und fand die frischen Unfallschäden am linken Außenspiegel vor, erklärte ein Polizeisprecher.